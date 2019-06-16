Поле домашнего стадиона «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»
Поле стадиона «Открытие Арена», который является домашней ареной московского «Спартака», серьёзно пострадало после концерта группы «Ленинград», сообщают «Известия». Мероприятие состоялось в пятницу, 14 июня.
«Практически половина поля визуально серьёзно пострадала после выступления «Ленинграда». Пока сложно делать выводы, насколько серьёзен ущерб. Картина станет более ясной, когда свое слово скажет агроном арены», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сам «Спартак» пока никак не комментирует произошедшее. Стоит отметить, что по окончании минувшего сезона на стадионе «Открытие Арена» поменяли газон. В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на 5-м месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в Лигу Европы.
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