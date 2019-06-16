Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Колумбии обыграла Аргентину в матче Кубка Америки

Сборная Колумбии обыграла Аргентину в матче Кубка Америки
Футбол / Южная Америка 0

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины встречалась с национальной командой Колумбии. Игра прошла на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре и завершилась победой колумбийцев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 71-й минуте: отличился Рохер Мартинес, которому ассистировал Хамес Родригес. Спустя 15 минут преимущество сборной Колумбии увеличил Дуван Сапата с передачи Хефферсона Лермы. Стоит отметить, что оба автора забитых мячей были выпущены на замену.

Колумбия победила аргентинцев 3:0 и захватила лидерство в группе B с тремя очками. В следующем туре национальная команда Колумбии проведёт матч со сборной Катара 20 июня, а команда Аргентины в этот же день сыграет со сборной Парагвая.

Кубок Америки
16 июня 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Аргентина
0 : 2
Колумбия
0:1 – Мартинес – 71, 0:2 – Сапата – 86
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент