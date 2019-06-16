Сборная Колумбии обыграла Аргентину в матче Кубка Америки
В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины встречалась с национальной командой Колумбии. Игра прошла на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре и завершилась победой колумбийцев со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 71-й минуте: отличился Рохер Мартинес, которому ассистировал Хамес Родригес. Спустя 15 минут преимущество сборной Колумбии увеличил Дуван Сапата с передачи Хефферсона Лермы. Стоит отметить, что оба автора забитых мячей были выпущены на замену.
Колумбия победила аргентинцев 3:0 и захватила лидерство в группе B с тремя очками. В следующем туре национальная команда Колумбии проведёт матч со сборной Катара 20 июня, а команда Аргентины в этот же день сыграет со сборной Парагвая.
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