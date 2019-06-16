Президент «Лиона»: переход Менди в «Реал» — инициатива Зидана

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал переход защитника Ферлана Менди в мадридский «Реал».

«Флорентино Перес и я – очень хорошие друзья. Это всегда влияет на переговоры. Но это была инициатива Зидана. Когда он позвонил Менди, Ферлан не мог устоять.

Сможет ли Менди вытеснить из основы Марсело? Это решать Зидану!» — приводит слова Оляса Marca.

Напомним, переход Ферлана Менди обошёлся мадридскому клубу в € 48 млн. Эта сумма может вырасти максимум ещё на € 5 млн за счёт бонусов.

В составе «Лиона» Менди провёл 79 матчей. На счету защитника 3 забитых мяча и 7 результативных передач. В «Лион» футболист перешёл летом 2017 года из «Гавра» за € 5 млн.