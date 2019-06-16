Сорокин: фан-зона в Петербурге точно будет
Член совета ФИФА, бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин сообщил, что в Санкт-Петербурге будет фан-зона для болельщиков во время проведения чемпионата Европы в будущем году.
«Фан-зона в Петербурге точно будет, место уже отобрано — это Конюшенная площадь. Но в этом вопросе не хочется забегать вперед. Возможно, у нас будет ряд сюрпризов», — приводят слова Сорокина «Известия».
Сорокин: надеемся на облегчение процедуры выдачи виз для болельщиков
Ранее сообщалось о возможном облегчении процедуры выдачи виз для российских болельщиков на Евро-2020.
Евро-2020 впервые в истории пройдёт в 12 различных городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.
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