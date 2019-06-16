Недвед ведёт переговоры по возможным трансферам Погба и де Лигта

По сведениям итальянских СМИ, вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед уехал в Монте-Карло для проведения переговоров с известным агентом Мино Райолой по возможным трансферам французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и голландского защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы продать Погба за € 170 млн, а де Лигт перейдёт во французский «Пари Сен-Жермен».

Спортивный директор «Ювентуса» прилетел в Лондон для переговоров по Погба

Источник: де Лигт продолжит карьеру в «ПСЖ»

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 105 млн. В сезоне-2018/19 хавбек забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах английской Премьер-лиги. Контракт Погба рассчитан до 30 июня 2021 года.

Де Лигт в завершившемся сезоне сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт голандца с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.