Месси: сборная Колумбии забила, когда Аргентина демонстрировала свою лучшую игру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа Кубка Америки с Колумбией (0:2).



«Думаю, в этом матче были положительные моменты. Не время жаловаться. Мы должны смотреть в будущее и быть сосредоточенными на предстоящих играх. Колумбийцы хорошо контролировали мяч, но не создавали явных моментов. Однако, когда мы сделали шаг вперёд во втором тайме, они забили.



Сборная Колумбии забила нам, когда мы демонстрировали свою лучшую игру. Это стоило нам положительного результата. Мы сделаем выводы, но продолжим ориентироваться на собственную игру. Трудно начинать турнир с поражения, но, если сможем победить Парагвай, мы вернёмся в комфортную ситуацию», — приводит слова Месси Goal.com.