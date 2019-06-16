Удаление и два отменённых гола — в видеообзоре матча Венесуэла — Перу
В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Венесуэлы встречалась с национальной командой Перу. Игра прошла на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри и завершилась вничью — 0:0.
На 75-й минуте главный арбитр встречи Вильмар Рольдан Перес показал вторую жёлтую карточку полузащитнику сборной Венесуэлы Луису Дель Пино, тот был вынужден покинуть поле и оставить свою команду в меньшинстве.
Сборные Венесуэлы и Перу выступают в группе А. После 1-го тура лидером группы А является Бразилия, накануне обыгравшая сборную Боливии со счётом 3:0. В следующем туре национальная команда Венесуэлы проведёт матч со сборной Бразилии 19 июня, а команда Перу в этот же день сыграет со сборной Боливии.
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