Пирес посоветовал Погба остаться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес считает, что полузащитнику Полю Погба стоит остаться в «Манчестер Юнайтед».

«Много людей говорят о трансфере, потому что «Манчестер Юнайтед» потратил большие деньги. Возможно, Полю было трудно с этим справиться, особенно в начале. Но, считаю, ему нужно остаться в «Юнайтед». Это один из лучших и самых больших клубов в мире. У Погба здесь есть незаконченное дело.

«МЮ» согласился потратить много денег, потому что поверил в него. Поль может стать настоящим лидером команды. Когда клуб платит за игрока большие деньги, это означает, что в него верят. Очень важно держать это в голове. Уверен, Погба всё понимает. «МЮ» вложил в него немало средств, поэтому важно, чтобы он остался и дал то, что может.

Знаю, «Реал» и Зидан хотят купить Поля. Возможно, ему трудно устоять. В следующем сезоне «Юнайтед» будет выступать в Лиге Европы, а каждый футболист хочет играть в Лиге чемпионов. Может быть, Погба хочет выиграть этот турнир вместе с мадридским клубом, но, думаю, его футбол отлично подходит для Премьер-лиги», — приводит слова Пиреса Mirror.