Азар: первое воспоминание о Зидане — его гол ударом с лёта в игре с «Байером»

Нападающий национальной команды Бельгии Эден Азар, перешедший в это трансферное окно в мадридский «Реал», поделился мнением о главном тренере «сливочных» Зинедине Зидане.

«Начал смотреть футбол из-за Зидана. Я жил в Бельгии, но болел за сборную Франции из-за него. Моё первое воспоминание о Зинедине — его гол ударом слёта в матче с леверкузенским «Байером». Теперь мы будем работать вместе, и это очень особенное чувство», — приводит слова Азара Marca со ссылкой на эфир телеканала «Реала».

Прошлым клубом Эдена был лондонский «Челси», за который он выступал с 2012 года. В сезоне-2018/19 28-летний бельгиец забил 16 голов и отдал 15 результативных передач в 37 матчах английской Премьер-лиги. В 8 встречах Лиги Европы форвард записал в актив 2 мяча и 2 голевых паса.