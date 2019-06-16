Азар: первое воспоминание о Зидане — его гол ударом с лёта в игре с «Байером»

Нападающий национальной команды Бельгии Эден Азар, перешедший в это трансферное окно в мадридский «Реал», поделился мнением о главном тренере «сливочных» Зинедине Зидане.
«Начал смотреть футбол из-за Зидана. Я жил в Бельгии, но болел за сборную Франции из-за него. Моё первое воспоминание о Зинедине — его гол ударом слёта в матче с леверкузенским «Байером». Теперь мы будем работать вместе, и это очень особенное чувство», — приводит слова Азара Marca со ссылкой на эфир телеканала «Реала».
Прошлым клубом Эдена был лондонский «Челси», за который он выступал с 2012 года. В сезоне-2018/19 28-летний бельгиец забил 16 голов и отдал 15 результативных передач в 37 матчах английской Премьер-лиги. В 8 встречах Лиги Европы форвард записал в актив 2 мяча и 2 голевых паса.
- 16 июня 2019
-
10:42
-
10:33
-
10:17
-
10:06
-
10:03
-
09:44
-
09:43
-
09:24
-
09:20
-
09:14
-
08:40
-
07:20
-
06:13
-
05:46
-
05:30
-
04:02
-
03:45
-
03:36
-
03:09
-
02:01
-
01:51
-
01:31
-
01:01
-
00:43
-
00:42
-
00:24
-
00:19
-
00:06
-
00:03
- 15 июня 2019
-
23:34
-
23:32
-
22:58
-
22:50
-
22:42
-
22:40