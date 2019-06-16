«Реал» готов продать Васкеса и отдать в аренду Диаса

Руководство мадридского «Реала» готово выслушать предложения о трансфере нападающего Лукаса Васкеса и об аренде полузащитника Браима Диаса, сообщает Marca.
Ожидается, что игровое время Васкеса уменьшится из-за приобретения форвардов Родриго и Эдена Азара. Несмотря на это, 27-летний испанец хочет остаться в «Реале».
Мадридский клуб пока не планирует продавать Диаса. Боссы «Реала» хотят, чтобы 19-летний хавбек в следующем сезоне принял участие в 40 матчах, но маловероятно, что он сможет добиться этого в составе «сливочных».
В сезоне-2018/19 Лукас забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 31 матче испанской Примеры, а Браим записал в актив 1 мяч и 1 голевой пас в 9 встречах.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Наполи» на правах аренды.
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