«Реал» готов продать Васкеса и отдать в аренду Диаса

Руководство мадридского «Реала» готово выслушать предложения о трансфере нападающего Лукаса Васкеса и об аренде полузащитника Браима Диаса, сообщает Marca.

Ожидается, что игровое время Васкеса уменьшится из-за приобретения форвардов Родриго и Эдена Азара. Несмотря на это, 27-летний испанец хочет остаться в «Реале».

Мадридский клуб пока не планирует продавать Диаса. Боссы «Реала» хотят, чтобы 19-летний хавбек в следующем сезоне принял участие в 40 матчах, но маловероятно, что он сможет добиться этого в составе «сливочных».

В сезоне-2018/19 Лукас забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 31 матче испанской Примеры, а Браим записал в актив 1 мяч и 1 голевой пас в 9 встречах.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Наполи» на правах аренды.