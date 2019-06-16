Абель Эрнандес может стать игроком «Сампдории»
Уругвайский нападающий Абель Эрнандес, ставший свободным агентом после ухода из ЦСКА, может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 28-летний форвард был предложен «Сампдории». В СМИ также сообщалось, что Эрнандес может перейти в «Сельту». Ранее пост главного тренера «Сампдории» покинул Марко Джампаоло.
Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2018/19 уругвайский нападающий сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три мяча. Эрнандес известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.
Абель Эрнандес может перейти в «Сельту»
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