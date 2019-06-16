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Барриос сможет принять участие в матче со сборной Катара

Барриос сможет принять участие в матче со сборной Катара
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос избежал серьёзной травмы и сможет принять участие в матче с национальной командой Катара, сообщает El Tiempo.

Напомним, Барриос получил повреждение во время матча первого тура группового этапа Кубка Америки со сборной Аргентины (2:0). По информации источника, медицинское обследование не выявило серьёзных травм у 25-летнего футболиста.

Кубок Америки проходит с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Соперниками Колумбии в группе В являются сборные Аргентины, Парагвая и Катара. Национальная команда Колумбии проведёт матч со сборной Катара в четверг, 20 июня. На данный момент колумбийцы возглавляют турнирную таблицу группы В, имея 3 очка в активе.

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