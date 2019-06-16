Буффон: Конте никогда не предавал «Ювентус»

Вратарь Джанлуиджи Буффон, ранее выступавший в составе «Ювентуса», отметил, что не считает бывшего наставника и игрока туринцев Антонио Конте предателем из-за того, что тот возглавил «Интер».
«Что действительно расстроило и ранило меня, так это то, что некоторые фанаты „Ювентуса“ призывают убрать звезду Конте из Зала славы клуба после того, как он возглавил „Интер“. Я хорошо знаю „Ювентус“, игроков и фанатов этой команды, поэтому знаю, что Антонио дал „Ювентусу“ и что собой представлял. Он отдавал „Юве“ каждую каплю пота, он делал всё на благо команды. За три сезона в качестве тренера он ни разу не дал себе передышки.
Испытываю чувство глубокого уважения к Антонио и близости с ним. Когда мы собираемся вместе, то чувствуем уверенность, близость и взаимное уважение. Его профессиональный выбор, даже если он удивителен, не может испортить такого богатого прошлого. Он никогда не предавал „Ювентус“. Считаю его возвращение в Серию А важным для всего итальянского футбола, так же как и возвращение Паоло Мальдини, Звонимира Бобана и Маурицио Сарри», — приводит слова Буффона Corriere dello Sport.
- 16 июня 2019
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