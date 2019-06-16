Источник: «Реал» и «Ювентус» предложили «Ливерпулю» £ 150 млн за Салаха

«Реал» и «Ювентус» заинтересованы в услугах нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Mirror.



По информации источника, клубы предложили «Ливерпулю» £ 150 млн (около € 168 млн) за 27-летнего египетского футболиста, однако Салах отказался покидать мерсисайдскую команду. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был осведомлён о предложении со стороны «Реала» и «Ювентуса» и обсудил угрозу ухода Салаха с руководством клуба. Однако позже выяснилось, что египтянин изъявил желание остаться в Англии.



В минувшем сезоне Салах принял участие в 52 матчах за «Ливерпуль», записал на свой счёт 27 голов и отдал 13 результативных передач. В составе «Ливерпуля» египетский форвард стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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