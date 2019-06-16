«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Руем
«Зенит» претендует на приобретение защитника «Наполи» Мариу Руя. 28-летним игроком сборной Португалии также интересуются «Милан», «Аталанта» и «Шальке-04», сообщает Tuttosport.
Руй выступает за «Наполи» с лета 2017 года. Ранее он защищал цвета «Ромы», «Эмполи», «Специи», «Губбио», «Пармы» и «Фатимы». Контракт футболиста с клубом из Неаполя рассчитан до 30 июня 2022 года.
В сезоне-2018/19 Мариу принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, 17 их которых начал с первых минут. Португалец записал в актив 1 мяч и 1 результативную передачу.
Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о дальнейшем сотрудничестве с защитниками команды Александром Анюковым и Юрием Жирковым, а также нападающим Лукой Джорджевичем.
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