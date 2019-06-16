Буффон: Рабьо — это фантастическая смесь Погба, Видаля и Маркизио

Экс-голкипер «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о бывшем товарище по французскому клубу Адриене Рабьо.



«Рабьо — невероятный, замечательный игрок. Он также прекрасный парень и хороший товарище по команде. Не знаю, откуда взялась такая шумиха в прессе, но этот парень — игрок мирового уровня. Рабьо — это фантастическая месть. В нём есть сила Поля Погба, смелость Артуро Видаля и динамизм Клаудио Маркизио. Он может усовершенствовать свою игру и стать ключевым футболистом в команде», — приводит слова Буффона Corriere dello Sport.



Напомним, действующее соглашение 24-летнего Рабьо с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня. Игрок станет свободным агентом 1 июля, но может вести переговоры с другими клубами уже сейчас.

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