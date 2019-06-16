Болельщики усомнились в возрасте 12-летнего гиганта из «Севильи»

В Испании проходит престижный турнир LaLiga Promises среди игроков не старше 12 лет. Накануне «Севилья» U12 провела матч со сверстниками из «Вильярреала».

Во время игры внимание общественности привлёк игрок «Севильи» Ибрагим Соу. Рост сенегальского футболиста в его заявленные 12 лет — 1,75 м. Ранее Соу выступал в составе «Малаги», а после перешёл в «Севилью», где в минувшем сезоне забил 29 голов в своей возрастной категории.



В социальных сетях бурно отреагировали на рост игрока. Пользователи усомнились в правдивости заявленного возраста сенегальского футболиста.



«Севилья», чем вы кормите этих детей?" — написал пользователь под ником Emilio в «Твиттере». В «Севилье» ответили, что это — секрет клуба.

Фото доступно на странице «Вилльяреала» в «Инстаграме».