Игроки ЦСКА прошли медосмотр
Сегодня, 16 июня, основная команда ЦСКА прошла медосмотр в Лужниках, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Накануне «армейцы» начали подготовку к сезону-2019/20 на первом сборе в Ватутинках. После завершения сбора московская команда отправится в Австрию. Вылет ЦСКА запланирован на 25 июня. На турнире в Австрии подопечные Виктора Гончаренко сыграют с «Краснодаром» (27 июня), «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).
Фото доступны на странице ЦСКА в «Твиттере».
ЦСКА набрал 51 очко и финишировал на 4-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. Таким образом, московская команда в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».
ЦСКА начал подготовку к сезону-2019/20
- 16 июня 2019
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