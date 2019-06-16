Игроки ЦСКА прошли медосмотр

Сегодня, 16 июня, основная команда ЦСКА прошла медосмотр в Лужниках, сообщается на официальном сайте московского клуба.



Накануне «армейцы» начали подготовку к сезону-2019/20 на первом сборе в Ватутинках. После завершения сбора московская команда отправится в Австрию. Вылет ЦСКА запланирован на 25 июня. На турнире в Австрии подопечные Виктора Гончаренко сыграют с «Краснодаром» (27 июня), «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).

Фото доступны на странице ЦСКА в «Твиттере».



ЦСКА набрал 51 очко и финишировал на 4-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. Таким образом, московская команда в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».