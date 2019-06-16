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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Монако» о покупке Ганнибала

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Монако» о покупке Ганнибала
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» надеется в это летнее трансферное окно приобрести 16-летнего полузащитника «Монако» Ганнибала Межбри. «Красные дьяволы» уже сделали монегаскам предложение о трансфере в размере € 4 млн, сообщает Le Parisien.

В услугах Ганнибала заинтересован также «Лион». Минувшей зимой в прессе появилась информация, что игрока намерена приобрести мюнхенская «Бавария».

Межбри выступает за молодёжную команду «Монако» и молодёжную сборную Франции. Хавбек хочет покинуть стан монегасков, с которыми его связывает контракт до 30 июня 2021 года.

Члены семьи Ганнибала с помощью адвокатов сейчас пытаются расторгнуть соглашение с «Монако», которое, по их мнению, было заключено с нарушением правил.

«Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2018/19 занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующей кампании «красные дьяволы» будут играть в Лиге Европы.

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