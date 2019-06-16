Гуллит: Лэмпард не должен совершать ошибку, нанимая своих друзей в «Челси»

Бывший игрок и тренер «Челси» Руд Гуллит высказался по поводу возможного назначения наставника «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера лондонского клуба.



«Лэмпард ещё ничего не сделал как тренер. „Челси“ давал мне аналогичную возможность, и мы много побеждали, поэтому неопытность не имеет к этому никакого отношения. Думаю, „Челси“ важно видеть на посту главного тренера человека ответственного, с кем в клубе могли бы говорить. Надеюсь, клуб найдёт надёжных людей, которые смогут помочь Лэмпарду.



Лэмпард не должен совершать ошибку, нанимая в „Челси“ друзей. Необходимо, чтобы он нашёл людей с опытом управления и работы с командами. Это будет лучшим вариантом», — приводит слова Гуллита Sky Sports.

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