«Ювентус» объявил о назначении Сарри на пост главного тренера
«Ювентус» на официальном сайте объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера туринского клуба. Контракт 60-летнего специалиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Специалист сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который был наставником туринского «Ювентуса» с 2014 по 2019 год.
Ранее Сарри был наставником лондонского «Челси», который возглавил летом 2018 года. Под руководством итальянского специалиста столичная команда в сезоне-2018/19 заняла третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, дошла до финала Кубка английской лиги и выиграла Лигу Европы. Сарри возглавлял такие итальянские команды, как «Пескара», «Сорренто», «Эмполи», «Наполи», и другие.
- 16 июня 2019
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