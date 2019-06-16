Грановская: Сарри ясно дал понять, что хочет снова работать в Италии

Директор лондонского «Челси» Марина Грановская прокомментировал уход из клуба главного тренера Маурицио Сарри, который возглавил туринский «Ювентус».

«В ходе переговоров после финала Лиги Европы Маурицио ясно дал понять, что сильно хочет вернуться в родную страну, объяснив, что у него есть весомые причины снова начать работать в Италии. Он также посчитал, что сейчас ему важно быть ближе к семье и пожилым родителям.

Маурицио покидает «Челси» с благодарностью от всех нас за работу, которую он и его помощники проделали в течение сезона, а также за победу в Лиге Европы и третье место в Премьер-лиге. Поздравляем его с получением большой роли в Серии А и желаем удачи в будущем», — приводит слова Грановской пресс-служба «Челси».