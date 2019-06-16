«Бавария» сделала предложение об аренде Бэйла

Вингер «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в «Баварии», утверждает The Sun.

По информации источника, чемпион Германии уже сделал предложение «сливочным» об аренде 29-летнего игрока. Ранее интерес к валлийцу проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», однако из-за высокого оклада футболиста они отказались от его возможного подписания. Мюнхенцы же готовы взять расходы по зарплате вингера на себя.

В завершившемся сезоне Бэйл принял участие в 42 матчах на клубном уровне. На счету валлийца 14 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 60 млн.