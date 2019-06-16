Рашфорд требует от «МЮ» зарплату выше, чем у Погба

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд уведомил клуб о своих финансовых запросах по новому контракту, утверждает Mirror.

По информации источника, 21-летний нападающий будет готов продлить действующее соглашение с «красными дьяволами», только если ему будет предложен оклад в размере € 335 тыс. в неделю. Это почти на € 35 тыс. больше, нежели получает полузащитник «МЮ» Поль Погба. Больше в клубе зарабатывает только Алексис Санчес — € 505 тыс. в неделю.

В завершившемся сезоне на клубном уровне Рашфорд принял участие в 47 матчах. На его счету 13 результативных ударов и 9 голевых передач. Действующий контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года. Соглашение предполагает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон.