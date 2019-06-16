Н'Домбеле: «Тоттенхэм» — это большой клуб

Полузащитник «Лиона» Тангай Н'Домбеле выразил заинтересованность в переходе в «Тоттенхэм Хотспур», который интересуется им.
«Тоттенхэм Хотспур» — отличная команда. Это большой клуб. Они заняли четвёртое место в Премьер-лиге и были финалистами Лиги чемпионов. А какой игрок не заинтересован в переходе в большой клуб?» — приводит слова Н'Домбеле Sky Sports.
Ранее сообщалось, что английский клуб предложит «Лиону» $ 63 млн за Н'Домбеле, которого называют «новым Н'Голо Канте».
Н'Домбеле перешёл в «Лион» летом 2018 года из «Амьена». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с лионцами действует до лета 2023 года.
- 16 июня 2019
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