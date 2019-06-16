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Видео с Хабибом, убедившим фаната «Барсы» сказать «Хала Мадрид!», стало вирусным

Видео с Хабибом, убедившим фаната «Барсы» сказать «Хала Мадрид!», стало вирусным
Футбол / Испания 0

В Сети набирает популярность видео с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.

В ролике юный фанат «Барселоны» попросил чемпиона UFC о совместном фото. Хабиб отказал мальчику, но, улыбаясь, ответил, что сфотографируется с ним, только если тот скажет «Хала Мадрид». В итоге юный фанат каталонского клуба согласился и сказал нужные слова, а российский боец сделал с ним фото.

Само видео не новое, однако именно сейчас его начали активно тиражировать ведущие испанские сайты. Также ролик набирает популярность в социальных сетях. Реакция пользователей на видео с Хабибом оказалась неоднозначной. Фанаты «Реала» оценили шутку российского чемпиона: «Я стал любить Хабиба ещё больше», «Хабиб выводит мальчика на правильный путь». Но нашлись и те, кому не понравился шуточный ультиматум от Хабиба: «Отвратительно», «Что здесь хорошего? Это же ребёнок».

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