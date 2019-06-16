В семье хавбека «Спартака» Фернандо родилась дочка

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо во второй раз стал отцом.
«У Фернандо родилась дочка! Девочку назвали Айла. У Фернандо также есть сын — Энзо. Поздравляем семью нашего хавбека с пополнением!» — сообщается в «твиттере» «Спартака».
Фернандо перешёл в «Спартак» летом 2016 года из итальянской «Сампдории». Сумма трансфера составила € 12,5 млн. В минувшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2021 года.
В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в Лигу Европы.
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