Атаманенко рассказал о состоянии поля домашнего стадиона «Спартака»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал информацию о том, что поле «Открытие Арены» серьёзно пострадало после пятничного музыкального концерта.



«Считаю важным подробно рассказать, что происходит с полем нашего стадиона в это межсезонье. Сразу после заключительного домашнего матча сезона-2018/19 началась реновация газона. Она нужна, чтобы устранить негативные факторы, накопившиеся за пять лет эксплуатации поля, и вывести его на оптимальные игровые кондиции к старту сезона-2019/20.



Необходимость реновации назрела давно, но учитывая, что на нашем стадионе проходили матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, технической возможности и временного окна в предыдущие два года просто не было.



При подготовке к реновации мы, безусловно, учитывали календарь концертов, которых в июне у нас запланировано два. Ведь любой концерт – это дополнительная существенная нагрузка на натуральный газон. Наша задача — минимизировать эту нагрузку за счёт особой подготовки и использования специализированного защитного покрытия на период монтажа и проведения мероприятия, а также восстановительных процедур после снятия защитного покрытия.



Стадион принял далеко не первый концерт, и за это время команда агрономов накопила существенный опыт в этих процессах. В том числе при плотном концертном графике.



К моменту проведения концерта поле находилось в самом начале процесса формирования газона, что обусловлено реновацией, и по показателю плотности травяного покрытия (grass cover) существенно отличалось от готового к игре. После проведения концерта данный показатель, как и остальные основные характеристики, находится в прогнозном диапазоне.



Сейчас на поле проводятся запланированные ранее необходимые восстановительные мероприятия, после чего продолжится текущий уход за растущим газоном и его подготовка сначала к следующему концерту, а затем — и к футбольному сезону.



Подготовка поля в это межсезонье — серьёзный вызов для нашей команды агрономов, учитывая как полную реновацию футбольного газона, так и интеграцию в нее нескольких концертных мероприятий. Процесс потребует комбинации знаний и опыта, а также выполнения огромного объема работ. Безусловно, несмотря на сложность вызова, наша цель — оптимальные игровые кондиции поля к началу сезона-2019/20. И мы уверены, что с данной задачей стадион качественно справится», — приводит слова Атаманенко официальный сайт клуба.

Поле домашнего стадиона «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»