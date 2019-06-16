Атаманенко рассказал о состоянии поля домашнего стадиона «Спартака»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал информацию о том, что поле «Открытие Арены» серьёзно пострадало после пятничного музыкального концерта.
«Считаю важным подробно рассказать, что происходит с полем нашего стадиона в это межсезонье. Сразу после заключительного домашнего матча сезона-2018/19 началась реновация газона. Она нужна, чтобы устранить негативные факторы, накопившиеся за пять лет эксплуатации поля, и вывести его на оптимальные игровые кондиции к старту сезона-2019/20.
Необходимость реновации назрела давно, но учитывая, что на нашем стадионе проходили матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, технической возможности и временного окна в предыдущие два года просто не было.
При подготовке к реновации мы, безусловно, учитывали календарь концертов, которых в июне у нас запланировано два. Ведь любой концерт – это дополнительная существенная нагрузка на натуральный газон. Наша задача — минимизировать эту нагрузку за счёт особой подготовки и использования специализированного защитного покрытия на период монтажа и проведения мероприятия, а также восстановительных процедур после снятия защитного покрытия.
Стадион принял далеко не первый концерт, и за это время команда агрономов накопила существенный опыт в этих процессах. В том числе при плотном концертном графике.
К моменту проведения концерта поле находилось в самом начале процесса формирования газона, что обусловлено реновацией, и по показателю плотности травяного покрытия (grass cover) существенно отличалось от готового к игре. После проведения концерта данный показатель, как и остальные основные характеристики, находится в прогнозном диапазоне.
Сейчас на поле проводятся запланированные ранее необходимые восстановительные мероприятия, после чего продолжится текущий уход за растущим газоном и его подготовка сначала к следующему концерту, а затем — и к футбольному сезону.
Подготовка поля в это межсезонье — серьёзный вызов для нашей команды агрономов, учитывая как полную реновацию футбольного газона, так и интеграцию в нее нескольких концертных мероприятий. Процесс потребует комбинации знаний и опыта, а также выполнения огромного объема работ. Безусловно, несмотря на сложность вызова, наша цель — оптимальные игровые кондиции поля к началу сезона-2019/20. И мы уверены, что с данной задачей стадион качественно справится», — приводит слова Атаманенко официальный сайт клуба.
- 16 июня 2019
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