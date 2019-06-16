Гончаренко рассказал о планах ЦСКА на первый сбор

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий о выходе команды из отпуска и начале подготовки к новому сезону.
«Наверное, всем футболистам хочется отдыхать чуть побольше, но для работы это ощущение очень хорошее. Ребята в отличном настроении вышли на тренировку — пускай пока и в таком малочисленном составе. Все понимают, что настало время серьёзной работы.
Первое, что должно быть, — именно ощущение сбора, несмотря на то что мы находимся на своей базе. Будем проводить здесь по две тренировки в день вплоть до вылета нашей команды в Австрию. Работа будет та же, что ведётся каждый год: утром — техника и тактика, вечером — общая силовая выносливость.
Свобода была в отпуске, сейчас футболисты должны быть озабочены питанием, отдыхом и тренировками. Мы проводим два занятия, затем у нас ужин, и мы остаёмся здесь, на базе, чтобы подготовиться к завтрашней тренировке", — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
- 16 июня 2019
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