Гончаренко — об участии в Кубке Матч Премьер: в Катаре была другая ситуация

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему было принято решение об участии команды в Кубке Матч Премьер.

«Если говорить о Катаре, в который мы не поехали, там была другая ситуация: нам не хотелось уезжать из Испании, где в Кампоаморе у нас очень хорошие условия для работы. Этот турнир проводится в Австрии в те сроки, когда нам нужно играть — может быть, плюс-минус один день, но это не столь принципиально. У нас запланированы матчи с «Краснодаром», «Ростовом» и «Спартаком», что тоже неплохо, потому что потом именно с этими соперниками мы встретимся в чемпионате», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матчи Кубка Матч Премьер будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля.