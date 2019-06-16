Гончаренко — об участии в Кубке Матч Премьер: в Катаре была другая ситуация
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему было принято решение об участии команды в Кубке Матч Премьер.
«Если говорить о Катаре, в который мы не поехали, там была другая ситуация: нам не хотелось уезжать из Испании, где в Кампоаморе у нас очень хорошие условия для работы. Этот турнир проводится в Австрии в те сроки, когда нам нужно играть — может быть, плюс-минус один день, но это не столь принципиально. У нас запланированы матчи с «Краснодаром», «Ростовом» и «Спартаком», что тоже неплохо, потому что потом именно с этими соперниками мы встретимся в чемпионате», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Напомним, матчи Кубка Матч Премьер будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля.
Гончаренко рассказал о планах ЦСКА на первый сбор
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