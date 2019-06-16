Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд команды

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.

«Футболистам придётся выполнять свои обязанности даже больше, чем раньше. Их отношение к делу должно быть совершенно иным. Им придётся делать больше, работать больше… Они здесь не для того, чтобы веселиться. И если они не согласны с этой точкой зрения, двери открыты. Чао! Я больше не хочу терпеть такое поведение звёзд», — приводит слова Аль-Хелаифи Get French Football News со ссылкой на France Football.

Напомним, летом 2017 года «ПСЖ» совершил два громких трансфера. У «Барселоны» был приобретён за € 222 млн Неймар, а у «Монако» за € 45 млн в годичную аренду был взят Килиан Мбаппе. Через год парижане выкупили контракт французского форварда за € 135 млн.