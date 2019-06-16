Медведев: «Зенит» не будет предлагать новый контракт Лодыгину
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб расстанется с вратарём Юрием Лодыгиным, чей контракт истекает 30 июня текущего года.
«Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали», — приводит слова Медведева ТАСС.
Лодыгин перешёл в «Зенит» летом 2013 года из греческого «Ксанти». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В минувшем сезоне 29-летний голкипер принял участие в матче Лиги Европы с минским «Динамо» (0:4). Лодыгин провёл на поле все 90 минут и пропустил четыре гола. В зимнее трансферное окно Лодыгин перешёл в пирейский «Олимпиакос» на правах аренды. В составе греческого клуб он провёл два матча в чемпионате греческой Суперлиги, в которых пропустил один гол.
Лодыгин: главное — перейти туда, где буду играть, не хочу просто получать деньги
- 16 июня 2019
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