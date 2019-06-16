Медведев: «Зенит» не будет предлагать новый контракт Лодыгину

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб расстанется с вратарём Юрием Лодыгиным, чей контракт истекает 30 июня текущего года.

«Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали», — приводит слова Медведева ТАСС.

Лодыгин перешёл в «Зенит» летом 2013 года из греческого «Ксанти». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В минувшем сезоне 29-летний голкипер принял участие в матче Лиги Европы с минским «Динамо» (0:4). Лодыгин провёл на поле все 90 минут и пропустил четыре гола. В зимнее трансферное окно Лодыгин перешёл в пирейский «Олимпиакос» на правах аренды. В составе греческого клуб он провёл два матча в чемпионате греческой Суперлиги, в которых пропустил один гол.