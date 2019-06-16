Погба исполнил необычный штрафной. В стенку встали борцы сумо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба совершил промо-тур в Японию, сообщает The Sun.

В рамках этого визита 26-летний хавбек продемонстрировал технические навыки обращения с мячом. Одним из заданий для француза стало исполнение штрафного удара. Однако стенка, выстроенная перед футболистом, имела необычный вид. В неё встали борцы сумо. Игроку «МЮ» нужно было перекинуть мяч через стенку и забить гол. С первой задачей полузащитник справился, но переиграть вратаря ему не удалось.

В минувшем сезоне Погба провёл 35 матчей в Премьер-лиге, забил 13 голов (7 — с пенальти) и отдал 9 результативных передач. Контракт француза с манкунианцами действует до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 100 млн.