Тульский «Арсенал» объявил о переходе Луценко
Тульский «Арсенал» официально объявил о переходе нападающего «Динамо» Евгения Луценко.
Контракт форварда с «Динамо» истекал 30 июня текущего года, поэтому он достался «канонирам» бесплатно. Луценко подписал контракт с «Арсеналом» на два года.
32-летний Луценко выступал за «Динамо» с 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги (26 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, отметился автоголом, а также получил три жёлтые карточки.
Ранее Луценко выступал за «Торпедо», «Ставрополье-2009», «Ростов», «Салют», «СКА-Энергию» и «Мордовию».
В минувшем сезоне «Арсенал» финишировал на шестом месте в РПЛ и завоевал путёвку в Лигу Европы.
Тульский «Арсенал» близок к трансферу хавбека «Легии» Кухарчика
- 16 июня 2019
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