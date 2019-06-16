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Тульский «Арсенал» объявил о переходе Луценко

Тульский «Арсенал» объявил о переходе Луценко
Футбол / РПЛ 0

Тульский «Арсенал» официально объявил о переходе нападающего «Динамо» Евгения Луценко.

Контракт форварда с «Динамо» истекал 30 июня текущего года, поэтому он достался «канонирам» бесплатно. Луценко подписал контракт с «Арсеналом» на два года.

32-летний Луценко выступал за «Динамо» с 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги (26 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, отметился автоголом, а также получил три жёлтые карточки.

Ранее Луценко выступал за «Торпедо», «Ставрополье-2009», «Ростов», «Салют», «СКА-Энергию» и «Мордовию».

В минувшем сезоне «Арсенал» финишировал на шестом месте в РПЛ и завоевал путёвку в Лигу Европы.

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