Подольски поделился фото из больницы с перевязанной головой

Форвард «Виссел Кобе» Лукаш Подольски опубликовал фото, на котором он лежит на больничной койке с перевязанной головой.

В начале июня немецкий форвард был госпитализирован в Японии с тяжёлым вирусным гриппом. Позже из-за возникших осложнений футболисту была сделана операция на ухе в Кёльне. Сегодня 34-летний игрок поделился фото из больницы.

Фото доступно в "инстаграме" Лукаша Подольски.

«Привет всем, я просто хотел сделать краткое объявление. Я успешно перенёс операцию, и теперь моё восстановление займёт некоторое время. Надеюсь, мне скоро станет лучше! Не забывайте, я всегда был бойцом! Спасибо замечательной команде доктора Симона Пройса. Ваш Лукаш», — написал Подольски в комментарии к фото.

Подольски выступает за «Виссел Кобе» с лета 2017 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.