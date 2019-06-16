Подольски поделился фото из больницы с перевязанной головой

Форвард «Виссел Кобе» Лукаш Подольски опубликовал фото, на котором он лежит на больничной койке с перевязанной головой.
В начале июня немецкий форвард был госпитализирован в Японии с тяжёлым вирусным гриппом. Позже из-за возникших осложнений футболисту была сделана операция на ухе в Кёльне. Сегодня 34-летний игрок поделился фото из больницы.
Фото доступно в "инстаграме" Лукаша Подольски.
«Привет всем, я просто хотел сделать краткое объявление. Я успешно перенёс операцию, и теперь моё восстановление займёт некоторое время. Надеюсь, мне скоро станет лучше! Не забывайте, я всегда был бойцом! Спасибо замечательной команде доктора Симона Пройса. Ваш Лукаш», — написал Подольски в комментарии к фото.
Подольски выступает за «Виссел Кобе» с лета 2017 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.
- 16 июня 2019
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