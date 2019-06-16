«Динамо» обыграло в товарищеской игре клуб 3-й словенской лиги со счётом 11:0

Сегодня, 16 июня, московское «Динамо» в товарищеском матче разгромило клуб третьего словенского дивизиона «Дравоград» со счётом 11:0. Матч проходил в словенском городе Горня Радгона на одноимённом стадионе.

По голу в этой игре забили Жоаозиньо, Григорий Морозов, Алексей Козлов и Иван Темников, дубли оформили Мигел Кардозу и Вячеслав Грулёв, хет-трик сделал 19-летний полузащитник Данил Липовой.

Напомним, изначально московский клуб планировал провести встречу с другой словенской командой — «Алюминий». Однако вчера во второй половине дня «Динамо» было уведомлено, что соперник на контрольный матч не приедет. В экстренном порядке бело-голубые были вынуждены искать замену. В итоге москвичи смогли договориться об игре с «Дравоградом».