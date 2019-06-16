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«Динамо» обыграло в товарищеской игре клуб 3-й словенской лиги со счётом 11:0

«Динамо» обыграло в товарищеской игре клуб 3-й словенской лиги со счётом 11:0
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 16 июня, московское «Динамо» в товарищеском матче разгромило клуб третьего словенского дивизиона «Дравоград» со счётом 11:0. Матч проходил в словенском городе Горня Радгона на одноимённом стадионе.

По голу в этой игре забили Жоаозиньо, Григорий Морозов, Алексей Козлов и Иван Темников, дубли оформили Мигел Кардозу и Вячеслав Грулёв, хет-трик сделал 19-летний полузащитник Данил Липовой.

Напомним, изначально московский клуб планировал провести встречу с другой словенской командой — «Алюминий». Однако вчера во второй половине дня «Динамо» было уведомлено, что соперник на контрольный матч не приедет. В экстренном порядке бело-голубые были вынуждены искать замену. В итоге москвичи смогли договориться об игре с «Дравоградом».

Товарищеские матчи (клубы)
16 июня 2019, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
11 : 0
Дравоград
Дравоград, Словения
1:0 – Жоаозиньо – 6, 2:0 – Кардозу – 14, 3:0 – Кардозу – 29, 4:0 – Морозов – 40, 5:0 – Грулёв – 54, 6:0 – Грулёв – 57, 7:0 – Липовой – 60, 8:0 – Козлов – 65, 9:0 – Темников – 80, 10:0 – Липовой – 82, 11:0 – Липовой – 90
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