«Ньюкасл» не может договориться с Бенитесом о продлении контракта

«Ньюкасл Юнайтед» по-прежнему не может договориться о продлении контракта с главным тренером Рафаэлем Бенитесом, утверждает Chronicle Live.

По данным источника, испанский специалист не принял последнее предложение английского клуба, так как не получил гарантий усиления состава в летнее трансферное окно. Нынешний контракт Бенитеса с «сороками» истекает 30 июня текущего года. Не исключён вариант, что стороны продолжат переговоры уже по истечении срока контракта.

59-летний Бенитес возглавил «Ньюкасл Юнайтед» в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ.