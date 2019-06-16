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«Ньюкасл» не может договориться с Бенитесом о продлении контракта

«Ньюкасл» не может договориться с Бенитесом о продлении контракта
Футбол / Англия 0

«Ньюкасл Юнайтед» по-прежнему не может договориться о продлении контракта с главным тренером Рафаэлем Бенитесом, утверждает Chronicle Live.

По данным источника, испанский специалист не принял последнее предложение английского клуба, так как не получил гарантий усиления состава в летнее трансферное окно. Нынешний контракт Бенитеса с «сороками» истекает 30 июня текущего года. Не исключён вариант, что стороны продолжат переговоры уже по истечении срока контракта.

59-летний Бенитес возглавил «Ньюкасл Юнайтед» в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ.

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