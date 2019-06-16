«Крузейро» намерен выкупить Лукаса Силву у «Реала»

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Лукас Силва может перейти в «Крузейро», утверждает AS.

По данным источника, представитель «Крузейро» планирует провести переговоры с «Реалом» 18 июня. Конкуренцию бразильскому клубу в борьбе за футболиста могут составить «Бенфика», «Эспаньол» и «Севилья».

В нынешнем сезоне 26-летний Силва выступает за «Крузейро» на правах аренды. Хавбек принял участие в шести матчах бразильского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями.

Силва перешёл в «Реал» из «Крузейро» в январе 2015 года. Сумма трансфера составила € 13 млн. Через полгода после трансфера у бразильца возникли проблемы с сердцем, но сам игрок заявил, что у него было разовое изменение ритма биения сердца. Контракт Силвы с «Реалом» действует до лета 2020 года.