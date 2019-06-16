«Манчестер Сити» сделал новое предложение по Фелишу
«Манчестер Сити» продолжает работать над трансфером форварда «Бенфики» Жоау Фелиша, утверждает Mirror.
По информации источника, «горожане» уже сделали новое предложение по 19-летнему нападающему. Чемпион Англии предлагает лиссабонцам всё те же € 120 млн, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока, но готов оставить футболиста в нынешнем клубе ещё на год в аренде.
В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. Ранее в лиссабонском клубе заявили, что отпустят игрока только в том случае, если потенциальный покупатель заплатит за него отступные в размере € 120 млн.
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