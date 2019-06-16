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Тотти покинет «Рому» после 30 лет пребывания в клубе

Тотти покинет «Рому» после 30 лет пребывания в клубе
Футбол / Италия 0

Технический директор «Ромы» Франческо Тотти принял решение покинуть клуб, утверждает Sky Sport Italia.

По данным источника, завтра экс-футболист проведёт пресс-конференцию, на которой объявит о своём решении. Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе. Его не устраивало то, что он не участвует в принятии решений в «Роме».

Тотти дебютировал за юношескую команду «Ромы» в 1989 году. Через три года он провёл свой первый матч за основной состав. В «Роме» форвард провёл всю карьеру профессионального футболиста (1992–2017). В составе «волков» он становился чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

По окончания карьеры Тотти сразу же получил должность в структуре клуба.

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