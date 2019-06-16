Источник: Видаль рассматривает вариант с уходом из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может сменить команду в текущее трансферное окно, утверждает soccerlink.fr.

По информации источника, 32-летний хавбек сине-гранатовых получил несколько предложений от других клубов. Одно из них выглядит очень привлекательно в финансовом плане, сделано оно было одним из китайских клубов. Чилиец вполне может покинуть «Камп Ноу», учитывая покупку каталонцами ещё одного игрока в среднюю линию — Френки де Йонга.

В завершившемся сезоне Видаль на клубном уровне принял участие в 53 матчах. На его счету 3 забитых мяча и 7 результативных передач. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость чилийца составляет € 15 млн.