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Лиссабонский «Спортинг» готов заплатить за Малиновского € 10 млн

Лиссабонский «Спортинг» готов заплатить за Малиновского € 10 млн
Футбол / Италия 0

Лиссабонский «Спортинг» может сделать предложение по полузащитнику «Генка» Руслану Малиновскому, сообщает A Bola.

По информации источника, португальский клуб рассматривает украинца в качестве замены своему хавбеку Бруну Фернандеша, который близок к смене команды. На трансфер Малиновского «Спортинг» готов выделить € 10 млн.

Сам 26-летний полузащитник ранее заявил, что намерен сменить клубную прописку. Главным претендентом на украинца считается «Аталанта», которая готова заплатить за него € 17 млн.

Контракт Малиновского с «Генком» рассчитан до лета 2022 года. В завершившемся сезоне украинский хавбек сыграл на клубном уровне 51 матч. На счету футболиста 16 забитых мячей и столько же результативных передач. Ранее интерес к игроку также проявлял «Спартак».

«Аталанта» готова заплатить за Малиновского € 15 млн
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