В Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» из-за его назначения в «Ювентус»
В Неаполе со стены дома на улице Silio Italico сняли табличку в честь экс-тренера «Наполи» Маурицио Сарри, который сегодня покинул пост наставника «Челси» и возглавил «Ювентус». Об этом сообщает TuttoNapoli.
Надпись на табличке гласила: «Здесь родился команданте Сарри. Жители Неаполя благодарят архитектора красоты. Прощай навсегда, команданте!»
60-летний Сарри тренировал «Наполи» с 2015 по 2018 год. Под его руководством неаполитанский клуб дважды вёл борьбу с «Ювентусом» за чемпионство, но оба раза финишировал на втором месте.
В минувшем сезоне Сарри тренировал «Челси». Под его руководством лондонский клуб финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Также «аристократы» стали победителями Лиги Европы.
Рюдигер поблагодарил Сарри за совместную работу в «Челси»
- 16 июня 2019
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