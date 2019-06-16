В Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» из-за его назначения в «Ювентус»

В Неаполе со стены дома на улице Silio Italico сняли табличку в честь экс-тренера «Наполи» Маурицио Сарри, который сегодня покинул пост наставника «Челси» и возглавил «Ювентус». Об этом сообщает TuttoNapoli.

Надпись на табличке гласила: «Здесь родился команданте Сарри. Жители Неаполя благодарят архитектора красоты. Прощай навсегда, команданте!»

60-летний Сарри тренировал «Наполи» с 2015 по 2018 год. Под его руководством неаполитанский клуб дважды вёл борьбу с «Ювентусом» за чемпионство, но оба раза финишировал на втором месте.

В минувшем сезоне Сарри тренировал «Челси». Под его руководством лондонский клуб финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Также «аристократы» стали победителями Лиги Европы.