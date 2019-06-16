Луценко: переезд в Тулу для меня — шаг вперёд

Новоиспечённый форвард «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал свой переход в тульский клуб из «Динамо».

«Руководство «Арсенала» вышло на меня напрямую, а не через окольные пути, как очень часто в последнее время бывает в нашем футболе. Насколько мне известно, Игорь Геннадьевич Черевченко одобрил мою кандидатуру. Это стало одним из ключевых факторов при подписании контракта. Практически не раздумывал и очень рад оказаться в составе тульской команды. Считаю, что переезд в Тулу для меня — шаг вперёд.

О городе знаю какие-то общие вещи, так как не довелось провести в Туле более одного дня. Что касается поклонников команды, то вся страна знает, какие в Туле замечательные болельщики. Чувствуется, что весь город живёт футболом и горячо поддерживает свою команду. Если говорить о клубе, то я сам видел, как команда из года в год прогрессирует. Несколько лет назад «Арсенал» ещё был во второй лиге, а сейчас пробился в еврокубки. Такого результата некоторые команды не могут достигнуть и за десятилетия. Думаю, этот прогресс продолжится, надеюсь, смогу прогрессировать вместе с командой.

Безусловно, квалификация Лиги Европы стала одним из ключевых факторов при переходе. Каждый футболист мечтает играть в команде, которая борется за места в верхней части турнирной таблицы и выступает в Европе. Я не исключение.

Что касается моей травмы, полученной в заключительном туре прошлого сезона, то сейчас буду заниматься по индивидуальной программе. Перед вторым сбором снимут гипс, и в Австрии начну заниматься в общей группе", — цитирует Луценко официальный сайт «Арсенала».