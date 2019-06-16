Гол новичка «Динамо» Шиманьского помог Польше победить в матче Евро-2019 U21

В матче 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы-2019 U21 сборная Польши обыграла команду Бельгии со счётом 3:2. Встреча состоялась в городе Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Читта-дель-Триколоре». Обслуживал матч румынский судья Иштван Ковач.

Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором гола стал Аарон Исека, которому ассистировал Исаак Мбенза. В середине тайма равновесие восстановил Шимон Журовский с паса Филипа Ягелло. В начале второго тайма поляков вывел вперёд Крыстян Белик с паса Ягелло. На 79-й минуте отличился новичок «Динамо» Себастьян Шиманьский, которому ассистировал Журовский. В конце матча разрыв в счёте сократил Дион Колс.

Польша, набрав три очка, возглавила турнирную таблицу группы А. Также в этой группе выступают сборные Испании и Италии.