Четыре игрока, которых «Реал» был готов продать, отказались покидать клуб

После покупки пяти игроков за общую сумму € 303 млн у «Реала» могут возникнуть проблемы с соответствием правилу финансового фэйр-плей, сообщает Sport.es.

Чтобы уравновесить траты на трансферы с доходами, полученными от продаж игроков, «Королевский клуб» готов рассмотреть предложения по более чем 10 своим игрокам. Однако четыре футболиста из этого списка — Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос — уже уведомили руководство «сливочных», что не намерены менять команду этим летом, даже если в новом сезоне не будут получать достаточно игрового времени.

Напомним, в июне «сливочные» приобрели Эдена Азара («Челси», € 100 млн), Луку Йовича («Айнтрахт», € 60 млн), Эдера Милитао («Порту», € 50 млн), Ферлана Менди («Лион», € 48 млн) и Родриго («Сантос», € 45 млн).