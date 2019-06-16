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Четыре игрока, которых «Реал» был готов продать, отказались покидать клуб

Четыре игрока, которых «Реал» был готов продать, отказались покидать клуб
Футбол / Испания 0

После покупки пяти игроков за общую сумму € 303 млн у «Реала» могут возникнуть проблемы с соответствием правилу финансового фэйр-плей, сообщает Sport.es.

Чтобы уравновесить траты на трансферы с доходами, полученными от продаж игроков, «Королевский клуб» готов рассмотреть предложения по более чем 10 своим игрокам. Однако четыре футболиста из этого списка — Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос — уже уведомили руководство «сливочных», что не намерены менять команду этим летом, даже если в новом сезоне не будут получать достаточно игрового времени.

Напомним, в июне «сливочные» приобрели Эдена Азара («Челси», € 100 млн), Луку Йовича («Айнтрахт», € 60 млн), Эдера Милитао («Порту», € 50 млн), Ферлана Менди («Лион», € 48 млн) и Родриго («Сантос», € 45 млн).

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