Аспиликуэта — Сарри: удачи в следующей главе, мистер

Испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта выразил благодарность Маурицио Сарри, который покинул пост главного тренера лондонского клуба.

«Удачи в следующей главе, мистер! Спасибо за ваш тяжёлый труд, который помог нам насладиться отличной ночью в Баку!» — написал Аспиликуэта в своём «твиттере», прикрепив фотографию празднования победы в финале Лиги Европы в матче с «Арсеналом» (4:1), который состоялся в Баку.

Напомним, что 60-летний Сарри возглавил «Ювентус», подписав с туринским клубом трёхлетний контракт. Его зрплата в итальянском клубе составит € 6 млн в год.



Сарри тренировал «Челси» в сезоне-2018/19. Под его руководством лондонский клуб финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.