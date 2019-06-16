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Аспиликуэта — Сарри: удачи в следующей главе, мистер

Аспиликуэта — Сарри: удачи в следующей главе, мистер
Футбол / Англия 0

Испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта выразил благодарность Маурицио Сарри, который покинул пост главного тренера лондонского клуба.

«Удачи в следующей главе, мистер! Спасибо за ваш тяжёлый труд, который помог нам насладиться отличной ночью в Баку!» — написал Аспиликуэта в своём «твиттере», прикрепив фотографию празднования победы в финале Лиги Европы в матче с «Арсеналом» (4:1), который состоялся в Баку.

Напомним, что 60-летний Сарри возглавил «Ювентус», подписав с туринским клубом трёхлетний контракт. Его зрплата в итальянском клубе составит € 6 млн в год.

Сарри тренировал «Челси» в сезоне-2018/19. Под его руководством лондонский клуб финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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