Аспиликуэта — Сарри: удачи в следующей главе, мистер
Испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта выразил благодарность Маурицио Сарри, который покинул пост главного тренера лондонского клуба.
«Удачи в следующей главе, мистер! Спасибо за ваш тяжёлый труд, который помог нам насладиться отличной ночью в Баку!» — написал Аспиликуэта в своём «твиттере», прикрепив фотографию празднования победы в финале Лиги Европы в матче с «Арсеналом» (4:1), который состоялся в Баку.
Напомним, что 60-летний Сарри возглавил «Ювентус», подписав с туринским клубом трёхлетний контракт. Его зрплата в итальянском клубе составит € 6 млн в год.
Сарри тренировал «Челси» в сезоне-2018/19. Под его руководством лондонский клуб финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
В Неаполе сняли табличку «Здесь родился Сарри» из-за его назначения в «Ювентус»
- 17 июня 2019
-
00:44
-
00:40
-
00:31
-
00:08
-
00:08
- 16 июня 2019
-
23:58
-
23:56
-
23:33
-
23:30
-
23:16
-
23:03
-
22:57
-
22:49
-
22:40
-
22:30
-
22:20
-
21:56
-
21:53
-
21:44
-
21:40
-
21:30
-
21:18
-
20:59
-
20:55
-
20:44
-
20:34
-
20:23
-
20:20
-
19:59
-
19:58
-
19:42
-
19:35
-
19:33
-
19:23
-
19:05
Партнерский контент