Роббен: приму решение о своём будущем через 1-2 недели
Голландский полузащитник «Баварии» Арьен Роббен сообщил, что он пока не принял решение по своей дальнейшей карьере.
«Приму решение о своём будущем через 1-2 недели», — приводится слова Роббена «твиттере» Bayern & Germany.
Контракт хавбека с немецким клубом истекает 30 июня текущего года и стороны приняли решение не продлевать соглашение.
В минувшем сезоне 35-летний Роббен принял участие в 12 матчах немецкого национального чемпионата (7 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также один раз был удалён с поля. Кроме того на счёту хавбека два забитых мяча и одна результативная передача в четырёх матчах Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Роббен предложил свои услуги «Лацио».
«Бавария» попрощалась с Роббеном, Рибери и Рафиньей
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