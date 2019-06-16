Роббен: приму решение о своём будущем через 1-2 недели

Голландский полузащитник «Баварии» Арьен Роббен сообщил, что он пока не принял решение по своей дальнейшей карьере.

«Приму решение о своём будущем через 1-2 недели», — приводится слова Роббена «твиттере» Bayern & Germany.

Контракт хавбека с немецким клубом истекает 30 июня текущего года и стороны приняли решение не продлевать соглашение.

В минувшем сезоне 35-летний Роббен принял участие в 12 матчах немецкого национального чемпионата (7 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также один раз был удалён с поля. Кроме того на счёту хавбека два забитых мяча и одна результативная передача в четырёх матчах Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роббен предложил свои услуги «Лацио».