Парагвай упустил победу в матче Кубка Америки с Катаром, ведя в счёте в 2 мяча
В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 в группе В сборная Парагвая сыграла вничью с Катаром со счётом 2:2. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Обслуживал матч перуанский арбитр Диего Аро Суэльдо.
Счёт был открыт на 4-й минуте. Автором гола стал Оскар Кардосо, который реализовал пенальти. В начале второго тайма преимущество парагвайцев увеличил Дерлис Гонсалес с паса Мигеля Альмирона. На 68-й минуте разрыв в счёте сократил Альмоэз Абдулла с передачи Тарека Сальмана. На 77-й минуте катарцев спас от поражения Буалем Хухи. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Акрам Афиф.
В следующем туре Парагвай сыграет с Аргентиной. Катару предстоит встреча с Колумбией. Оба матча состоятся 20 июня.
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