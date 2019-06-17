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Парагвай упустил победу в матче Кубка Америки с Катаром, ведя в счёте в 2 мяча

Парагвай упустил победу в матче Кубка Америки с Катаром, ведя в счёте в 2 мяча
Футбол / Южная Америка 0

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 в группе В сборная Парагвая сыграла вничью с Катаром со счётом 2:2. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Обслуживал матч перуанский арбитр Диего Аро Суэльдо.

Счёт был открыт на 4-й минуте. Автором гола стал Оскар Кардосо, который реализовал пенальти. В начале второго тайма преимущество парагвайцев увеличил Дерлис Гонсалес с паса Мигеля Альмирона. На 68-й минуте разрыв в счёте сократил Альмоэз Абдулла с передачи Тарека Сальмана. На 77-й минуте катарцев спас от поражения Буалем Хухи. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Акрам Афиф.

В следующем туре Парагвай сыграет с Аргентиной. Катару предстоит встреча с Колумбией. Оба матча состоятся 20 июня.

Кубок Америки
16 июня 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Парагвай
2 : 2
Катар
1:0 – Кардосо – 4 (пен), 2:0 – Гонсалес – 56, 2:1 – Абдулла – 68, 2:2 – Хухи – 77
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