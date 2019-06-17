Рауль: моим лучшим другом была стена

Легенда «Реала» Рауль Гонсалес рассказал о своей страсти к футболу в детстве.
«Думаю, я начал играть в футбол до рождения. Моё детство прошло в Сан-Кристобале. Тогда у нас не было футбольных школ, ребята играли в парках, на улицах, на переменах в школах, на игровых площадках. Мы выходили из дома и играли с друзьями. Играли вообще везде — это был другой мир. Мама звала меня домой поесть, а мне не хотелось возвращаться.
У нас дома всегда смотрели футбол. До 11 лет моим футбольным образованием была игра во дворе с друзьями. А если было не с кем играть, то я пинал мяч в стену. Стена была моим лучшим другом. Если я наносил хороший удар, мяч отскакивал ко мне. А если удар был плохой, то приходилось бегать за мячом.
Мне хотелось стать футболистом. Я слушал репортажи по радио и старался повторить то, о чём говорил комментатор. Не считал себя самым талантливым игроком. Талант — это ещё не все, для достижения успехов очень важна страсть. Счастлив, что мне удалось воплотить свои мечты в жизнь. Мне бы хотелось вдохновить мальчиков и девочек на старательную работу и борьбу за свои мечты", — цитирует Рауля официальный сайт УЕФА.
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